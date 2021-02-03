【新冠疫苗】研究指曾染疫者 可能只需接種一劑疫苗

全球新冠肺炎疫情肆虐，多個均加快為國民接種新冠疫苗。最新有研究指，曾感染新冠病毒人士，於接種首劑新冠疫苗後所產生的抗體，為接種兩劑新冠疫苗的未受感染人士的至少10倍。研究建議，部分曾染疫人士或只需要接種1劑新冠疫苗。

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美國紐約西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）研究人員發現，曾感染新冠病毒的人士，於接種首劑新冠疫苗後，會較普通人出現更強烈的副作用，包括疲勞、頭痛、發燒，以及肌肉和關節痛等。

研究又指，曾染疫人士亦較從未感染新冠病毒，而接種兩劑疫苗的人，產生最少10倍的抗體。

因此研究認為，曾確診新冠肺炎的人士，建議只需要接種一劑疫苗，即可產生與普通人接種兩劑疫苗相若的保護作用，亦可減避免接種第2劑疫苗所帶來的強烈不適副作用。

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此外，他們續建議政府可更改指引，讓曾感染新冠病毒的市民只接種1劑疫苗，緩和他們不必要的痛苦，以及釋放更多疫苗供應予有需要人士。

此項發現亦獲得另一項初步研究的支持。研究發現，與從未感染新冠病毒的人相比、曾確診感染新冠肺炎的醫護人員，於接種首劑疫苗後，亦產生較高抗體水平。

責任編輯：郭麗明