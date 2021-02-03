【新股IPO】證券業協會：新股盈利上市門檻無調升空間　反該調低市值要求

▲ 香港證券業協會反對聯交所收緊上市門檻要求

港交所 （00388） 周一結束提高新股以盈利測試上市的盈利門檻，引來新股融資業界反彈。香港證券業協會反對港交所提高盈利門檻，主席徐聯安表示，現時港交所主板要求已屬全球最高水平，覺得沒有調升空間或切要，認為監管機構關注新股市盈率過高情況，反而應該將市值門檻由5億元降低至2018年修訂前的2億元，「糾正幾年前的錯誤」。

他表示，提高新股盈利測試門檻，會令整個新股產業鏈受影響，由法律、投行專業人士以至公關、印刷商都會受影響，又指藍籌股中生製藥 （01177） 、騰訊 （00700） 都是由小公司起步。

徐聯安認為目前GEM（前稱創業板）發差強差人意，新上市、成交量減少，失去集資功能，無助分流中小企業融資需要，港交所應先改良GEM活力，而非現時單方面在主板提高要求。

證監會：收緊主板上市門檻反映監管工作，可見【下一頁】

港交所建議調高新股盈利要求1.5倍或2倍 近4年逾半新股申請不達新例要求，可見【下一頁】

證券商協會又指港交所提出以線上服務平台FINI （Fast Interface for New Issuance），將新股由定價至上市的周期由5個交易日（即T+5）縮至1個交易日（T＋1），在實務操作存問題，對此保留或反對現有框架。

徐聯安舉例，FINI 現有建議中，結算參與者要在定價前一日、即新股公開認購最後一早上9時15分截止申請款項，實際會縮短公開招股時間。另外，他表示，建議修訂後的股份回補及重新分配的機制，公開招股部分公布分配結果時，配售尚未完成，會增加包銷商風險。港交所文件則指，根據公開發售的結果，FINI平台會利用所輸入的數據自動計算部分之間如何重新分配股份。

港交所擬推FINI數碼化程序將IPO「T+5」變「T+1」 諮詢期至1月，可見【下一頁】

徐聯安補充，港股新股表現向來名列前茅，反映現有機制的競爭力充足和行之有效，雖有改良空間，但認為港交所建議帶來實務問題。

去年共有37家交易所參與者結業或停業，徐聯安指，今年1月相關數字降至1宗，認為行業目前經營最壞情況已過。

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記者：麥德銘