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雷蛇收購遊戲主機配件品牌Controller Gear　股價午後升5%

股市 13:31 2021/02/03

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雷蛇表示，收購Controller Gear可有助雷蛇鞏固公司在高端遊戲主機市場內的地位。

雷蛇 （01337） 宣佈，收購遊戲主機配件品牌Controller Gear。雷蛇策略總監兼Razer Fintech行政總裁李立民表示，隨著遊戲市場在去年獲得強勁增長，不同世代的玩家對遊戲主機均有高需求，收購Controller Gear可有助雷蛇鞏固公司在高端遊戲主機市場內的地位。

雷蛇午後股價升5%，至1時20分，雷蛇升5.3%，現報2.77元。

Controller Gear主席兼聯合創辦人Jon Buller則表示，雷蛇在全球的基建網絡可望為Controller帶來所需的資源和渠道，公司熱切期待與雷蛇共同開發產品。

Controller Gear在2014年成立，總部位於美國加洲，公司主要為Xbox、PlayStation及任天堂的遊戲主機設計及生產周邊產品，產品包括特許無線控制器、充電座、保護套、機身貼紙、袋和配飾等產品。

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編輯﹕賴奕羚

港股 收購 雷蛇（01337）

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