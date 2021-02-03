【營銷智慧@iM網欄】中小企數碼化成大趨勢 數碼營銷今年將面臨兩大挑戰

2020年是不幸的一年，在疫情、經濟的雙重打擊下，很多中小企老闆也面對經營困境。所謂「窮則變，變則通」，很多中小企都謀求自救，而在大數據、科技、人工智能發展正盛的年代，這條自救之路也離不開走向數碼化。

【營銷智慧@iM網欄】網店建地區屋苑群組 降兩大成本兼增客戶忠誠度

筆者有幸在大數據還未映入大眾眼球時已涉足數碼營銷行業，由數碼營額不受重視，到迎頭趕上傳統營銷，只花了不足二十年時間，近年行業發展更在企業意識到數碼化的重要性後，走得更快、更前。筆者每年也有一個習慣，就是會預測當年行業走勢，然後再因應這些新形勢，向客戶、中小企商會的會員給予相應的建議，今年行業展望如下:

一、部份平台廣告開支大增

除了謀求自救的中小企數目大增外，政府近年推出科技劵、遙距營商計劃(D-Biz)等等的資助也加速企業數碼化的進程。而眾營銷平台中，Facebook作為最受歡迎的營銷平台，廣告開支已會明顯的上升趨勢，當愈來愈多企業以此作為推銷平台，預期今年廣告開支仍會持續上升，而接觸潛在客戶的效率會略為下降。

同時，在監管機構注視下，這些平台對廣告的規管趨嚴，很多時中小企會因觸碰到這些監管紅線而無故被封帳戶或禁止發布廣告，尤其在去年美國大選之時。筆者預期未來平台對廣告監管亦會更見嚴厲。

二、網絡移民潮

過去五年，Facebook、Google獨霸社交平台，用戶人數之多是其他平台不能望及的。所以業界只需要「摸熟」這兩大平台，便可成功為公司推銷。但近年質疑社交平台巨頭的聲音此起彼落，更有用戶呼籲以Mewe、Signal等渠道代替Facebook和Whatsapp，最近便興起Clubhouse作為新的社交平台。用戶能夠有更多選擇，當然是一件好事，但對業界來說，要摸索新平台的用戶行為，絕非易事，也非一時三刻能夠做到。

面對這些行業新挑戰，中小企應如何自處？筆會會於下期的專欄中為各位提出幾點建議。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。 如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。

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