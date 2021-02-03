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印度醫護誤將酒精搓手液當疫苗 最少12名兒童入院

環球社會熱點 14:22 2021/02/03

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周日（1月31日）是印度的小兒麻痺疫苗的全國接種日，但當天在印度卻出現嚴重醫療失誤。有印度醫護人員誤將酒精搓手液當疫苗。有兒童出現嘔吐等情況，最少12名兒童需送院治療。印度政府表示會對涉事醫護人員追究責任。

事故發生在印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），亞沃德馬爾（Yavatmal）的一間醫療中心。當天最少有12名兒童到醫療中心服用口服式小兒麻痺疫苗，但因醫護人員將疫苗和酒精搓手液混淆，所以誤服了消毒劑。

亞沃德馬爾高級官員潘查爾（Shrikrishna Panchal）透露，其中一名兒童服用後感到不適，並且嘔吐。該12名被送院的兒童年齡介乎1至5歲，情況穩定。

印度近450人出現新冠疫苗副作用 1人接種後死亡 【下一頁】

潘查爾指，已經對涉事的3名醫護人員展開調查，當中包括一名醫生。

印度衛生和家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）於周日開始，展開了為期3天的小兒麻痺症疫苗廣泛接種計劃。小兒麻痺症是一種幼兒常見病毒，會影響神經並有機會導致癱瘓，目前沒有治療方法，但可透過接種疫苗預防。

責任編輯：李俊儀

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