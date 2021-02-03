【5G商場】新地夥SmarTone建5G智慧商場　新都會廣場引入智能機械人及智慧洗手間

▲ 新地夥SmarTone打造5G智慧商場，其中葵芳新都會廣場主要引入5G Robot智能機械人及5G智慧洗手間。(梁偉榮攝)

新鴻基地產發展有限公司 ( 新地 ) 與SmarTone將5G技術引入集團旗下商場，其中葵芳新都會廣場主要引入5G Robot智能機械人及5G智慧洗手間，為顧客提供最新的購物體驗及提升營運效率，打造5G智慧商場。

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5G Robot會協助場內消毒，提升清潔效率，保障商戶和顧客的安全健康 。此外，5G Robot可實時偵測商場地上的障礙物，並即時報告，讓商場職員可到現場提供協助，確保顧客的安全，並有助提升商場保安效率。同時能化身「帶路機械人」，為顧客指路到特定商戶及設施，提升顧客體驗。

至於5G智慧洗手間， 透過5G網絡及連接多個装置於商場樓層洗手間內的感應器 , 即時傳送數據 至雲端 , 並於洗手間走廊的入口端設置顯示屏，為顧客提供即時輪候時間及使用情況，有效分流 顧客到使用率較低的洗手間，以縮短輪候時間。

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示，消費者需求愈來愈高，特別在疫情下更注重衛生，是次斥資過百元將新都會廣場打造成5G智慧商場，希望透過帶給消費者更好的購物體驗，為商場帶動人流、為商戶帶來更多生意。

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記者：朱悅瀅