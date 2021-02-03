【異動股】和鉑醫藥授權藥暫停臨床試驗　今早曾跌逾1成半

▲ 和鉑醫藥於去年12月上市。

和鉑醫藥 （02142） 表示，從美國上市Immunovant（美：IMVT）公告中得悉，階段試驗藥物（巴托利單抗，IMVT-1401）已暫停對相關患者使用，而和鉑醫藥則擁有巴托利單抗大中華區授權。公司今早曾跌15.4%，低見7.88元創新低，中午收報8.47元，跌9%，成交額2290萬元。

和鉑醫藥表示已完成及正在進行針對巴托利單抗的臨床研究中，但未有察覺有類似的現象。

Immunovant（IMVT）公告表示，收到實驗室血脂指標升高的報告，公司自行於針對治療甲狀腺眼病患者的2b階段試驗及針對治療溫抗體型自身免疫性溶血性貧血患者的試驗中暫停對相關患者使用IMVT-1401的臨床用藥。

Immunovant擁有IMVT-1401大中華區以外的特定地區獲授權使用，並正在美國獨立進行試驗。

另一方面，研發巴托利單抗的韓國生物科技企業Hanall Biopharma（KRX：009420），股價今日急跌逾2成。

和鉑醫藥於去年12月以上市價12.38元上市，上市至今公司累跌逾3成。

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責任編輯：謝卓榮