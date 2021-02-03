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【遊戲驛站GME】Robinhood擬維持今年上市計劃　或以SPAC借殼上市

新股IPO 13:24 2021/02/03

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Robinhood去年年底計劃在今年5月發行IPO上市。

遊戲驛站GameStop（美：GME）上周觸發散戶「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷大戰，平台Robinhood上周四一度禁止買入GameStop及AMC等13隻股票，其後再放寬限購令，引來外界爭議。外媒報道，儘管Robinhood近月受到GME事件影響，但Robinhood暫時仍打算維持今年內上市計劃，由高盛負責上市事宜。Robinhood發言人拒絕回應有關報道。

美國零佣券商Robinhood部署2021年上市，估值逾200億美元，詳情可看﹕【下一頁】

消息人士透露，在GME事件未發生前，Robinhood計劃在今年5月發行IPO上市。由於疫情促使民眾被困家中，Robinhood去年用戶人數錄得大幅增長，Robinhood預計，今年5月疫情仍未完全恢復、民眾未能像疫情前經常出外，仍留在家裡專心炒股，因此計劃在5月時趕快進行上市。

不過，隨GME事件一出，Robinhood限購GameStop股份一事引來不少爭議，外界擔憂是次事件或會影響Robinhood上市。

Robinhood由散戶至愛變眾矢之的【下一頁】

或以SPAC借殼上市

消息人士指，現時Robinhood仍打算繼續維持今年內上市的計劃，公司亦不排除與SPAC合併（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）進行上市 。

儘管Robinhood並未有打算取消上市計劃的念頭，不過消息人士指，Robinhood至今仍未就上市時間作出最終決定，因此計劃仍有可能會改變。

報道續指，現時Robinhood首要處理的是近日的限購交易風波，上市暫時並非Robinhood高層的優先討論事項。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【遊戲驛站GME】Robinhood獲注資後 擬再與銀行洽談78億貸款

Robinhood據報動用至少數億美元備用信貸　此前禁用戶買入GameStop及AMC股票

編輯﹕賴奕羚

美股 GameStop（美：GME） IPO

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