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【遊戲驛站GME】Robinhood傳最快下月申請在美上市　估值約117億美元（第二版）

新股IPO 14:02 2021/02/27

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Robinhood去年年底計劃在今年5月發行IPO上市。

遊戲驛站GameStop（美：GME）早前觸發散戶「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷大戰，交易平台Robinhood其後一度禁止買入GameStop及AMC等13隻股票，其後再放寬限購令，引起外界批評。外媒最新引述消息指，Robinhood計劃最快3月秘密提交上市申請，根據公司最新一輪融資，Robinhood估值約117億美元（折合約912.6億港元）。

據報，Robinhood最近一周與承銷行就上市事宜磋商，消息指或最早在下月正式提交上市申請，但目前仍未敲定最終方案。

報道指，美國中介結算機構存管信託公司（DTCC）要求Robinhood投入更多現金擔保，以確保結算交易完成，因此Robinhood需動用信貸額度，集資34億美元。

雖然GME事件影響　Robinhood傳仍目標今年內上市

Robinhood上市計劃傳早在去年傳出，最近一次在2月初有報道指，Robinhood雖受GME事件影響，但仍然傾向維持今年內上市計劃，由高盛負責上市事宜。Robinhood發言人當時拒絕回應有關報道。

報道引述消息指，在GME事件未發生前，Robinhood計劃在今年5月發行IPO上市。由於疫情促使民眾被困家中，Robinhood去年用戶人數錄得大幅增長，Robinhood預計，今年5月疫情仍未完全恢復、民眾未能像疫情前經常出外，仍留在家裡專心炒股，因此計劃在5月時趕快進行上市。

Robinhood由散戶至愛變眾矢之的【下一頁】

不過，隨GME事件一出，Robinhood限購GameStop股份一事引來不少爭議，外界擔憂是次事件或會影響Robinhood上市。

當時報道指，Robinhood仍打算繼續維持今年內上市的計劃，亦不排除與SPAC合併（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）進行上市 。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【遊戲驛站GME】Robinhood獲注資後 擬再與銀行洽談78億貸款

Robinhood據報動用至少數億美元備用信貸　此前禁用戶買入GameStop及AMC股票

編輯﹕賴奕羚

美股 GameStop（美：GME） IPO

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