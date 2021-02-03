【中國互聯網】電商直播用戶規模近4億　六成人曾購直播產品

近年帶貨直播興起，成了各大電商平台必爭之地。根據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》也顯示，截至2去年12月，電商直播用戶規模達3.88億，在電商直播中購買過商品的用戶便佔了整體電商直播用戶的66.2%。

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事實上，去年因疫情關係限制了社交聚會，使得大部分人只好花時間在互聯網上，而在眾多互聯網應用中，網絡直播的增長最快。

截至去年12月，中國網絡直播的用戶規模達6.17億，較同年3月增長5,703萬，佔網民整體的62.4%，其中的電商直播佔網民整體的39.2%，用戶規模較同年3月大增1.23億。

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該報告也指，隨着用戶的消費習慣加速變化，直播電商成為一種廣泛受到用戶喜愛的新興購物方式。其中，有17.8%用戶花在電商直播的消費金額佔其所有網購消費額的三成以上，可以這個市場發展之快，以及空間甚大。

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記者：林衛