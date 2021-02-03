【華為手機】華為正式宣布　摺疊旗艦手機Mate X2於本月22日登場

▲ 華為終正式宣布，新一代摺疊屏幕手機Mate X2將於本月22日正式登場。

華為去年遭美國制裁後，業務發展深受外界關注，上周更傳出華為正考慮出售手機業務。其後華為否認傳聞，並稱將堅持打造全球領先的高端智能手機品牌。今（3日）再有新消息傳出，華為終正式宣布，新一代摺疊屏幕手機Mate X2將於本月22日正式登場。

【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響 未來主力高階手機市場

【華為危機】華為疑零件開始短缺 Mate 40E新規格曝光

華為今早在微博宣布，華為將於2月22日舉行發佈會，新一代摺疊旗艦手機華為Mate X2將會亮相。綜合早前多個外媒消息指，華為Mate X2將由前代外摺螢幕、改為採用如Galaxy Z Fold 2相似的內摺式屏幕設計，而內部主屏為8.01吋，解像度為2,480 x 2,200；而摺合後的機面就會採用6.45吋 2,700 x 1,600解像度副屏幕。

而處理器方面，華為Mate X2核心將搭載華為最新的麒麟9000晶片。同時也傳出華為將加強 Mate X2的攝影能力，包括配備5,000萬像素的四鏡頭，以及對應10x混合光學變焦的潛望式鏡頭，讓拍攝範圍更廣。

與此同時，華為近日就公開一項新的可摺疊屏幕相關專利，能藉改善摺屏鉸位零部件連接方式，有效減低現時摺屏手機常見的屏幕摺痕問題，外媒相信，這將會採用在Mate X2上。

【華為新品】Mate X2或率先採用無摺痕摺疊屏幕 華為公布新手機專利

責任編輯：曾曉汶