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麥康奈爾斥某侵粉議員為「毒瘤」 曾發動彈劾拜登

環球政治 12:28 2021/02/03

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美國前總統特朗普卸任後，共和黨內分裂持續。一名著名的「侵粉」共和黨眾議員，被美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）狠批為共和黨內「毒瘤」（cancer）。該名共和黨眾議員此前已呈交彈劾現任總統拜登的議案。

共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）近日屢受批評，因其不時支持種族主義觀點，更支持QAnon陰謀論。

【國會暴亂】曾稱侵粉議員或令她被殺 AOC：希望活過今天 【下一頁】

麥康奈爾向《國會山報》發表聲明指，「任何人聲稱在911並沒有飛機撞向國防部、校園槍擊案早經演練、克林頓使甘廼迪墜機，全都是活於謊言中」。

雖然聲明未有直接點名批評誰人，但格林極速回應稱「共和黨內真正的毒瘤，是只知道如何體面地承認敗選的人」。

【國會暴亂】至少6名被捕者稱受特朗普煽動 「是他邀請我去」 【下一頁】

格林早前已呈交彈劾拜登的議案，指拜登於在任副總統時濫用職權，包庇他的兒子亨特（Hunter Biden），讓他「從美國的敵人俄羅斯和中國身上獲得資金」（to siphon cash from America’s greatest enemies Russian and China）。

責任編輯：林嘉莉

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