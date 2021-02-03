【業績】聯想第三季度多賺53%　收入盈利同創新高

聯想 （00992） 公布，截至12月底止第三季純利3.95億元（美元‧下同），按年升53%；收入按年升22%至172.45億美元，兩者皆創歷史新高。首3季計，純利9.18億元，按年增長47.47%，收入451.12億元，按年增長12.4%。

聯想最新報10.12元，升4.2%，成交額11.23億元。

按業務部門劃分，個人電腦和智能設備業務上季收入同比增長 27%至約140億元，佔集團總收入81%；除稅前利潤同比增35%至9.25億元，同創新高，在全球個人電腦領域的市場份額達到 25.3%，按年增長 0.6個百分點。軟件和服務業務在此期間表現出強勁的增長，其已開發票收入同比增長了 46%。

聯想股價飈一成 中期多賺44%創新高獲大行唱好【下一頁】

移動業務集團方面，該分部收入同比增長10%至15.21億元，佔集團總收入9%，除稅前溢利為1000萬元。當中歐洲地區的智能手機銷量同比增長 82%。產品的平均售價同比增長 19%，主要歸功於高端和旗艦機型的普及。

另外，數據中心集團亦創出有史以來最高的季度收入，該分部收入同比增長2%至16.34億元，佔集團總收入9%；除稅前虧損同比進一步收窄 1,400 萬元至 3,300 萬元。

聯想表示，盡管自新冠肺炎疫情爆發以來存在不確定性，但集團已利用順風機會來推動盈利增長，進一步推進了業務轉型。隨着包括中國在內的區域經濟體的擴張步伐，以及企業支出某些領域回升的跡象，集團將繼續抓緊復甦的機遇，同時增加了對服務主導轉型的投資，這對長期增長和盈利能力而言是一個好的增長機遇。

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編輯：吳敏芳