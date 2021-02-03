【MSCI季檢】MSCI下周二（9日）公布季檢結果 邊隻股票有望納入指數？

▲ MSCI明晟表示，2月9日季檢結果，變動將於2月26日收市後生效。

國際指數公司MSCI明晟表示，下周二（2月9日）公布2月季度指數評審結果，變動將於2月26日收市後生效。市場早前預期，快手科技 （新上市編號：01024） 有望快速納入MSCI指數系列。

另外，新加坡投資分析平臺Smartkarma早前預期，MSCI或會將農夫山泉 （09633） 、明源雲 （00909） 、微盟 （02013） 以及理想汽車（美：LI）納入MSCI中國指數，而河北建設 （01727） 、綠葉製藥 （02186） 或會被剔出指數。

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快手科技將於周五（5日）掛牌。摩根大通此前發表研究報告指，快手若完全行使超額配售權，上市後總市值可能高達620億美元，合計指數浮動市值約為27億至30億美元。該行指，若快手流通市值達到22.4億美元以上，將可進入MSCI快速納入通道，觸發約2.38億美元的潛在被動流入，佔MSCI中國指數的權重約0.08%。

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編輯：袁諾曦