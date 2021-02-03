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【5G網速南韓最快】Speedtest公布15大城市　5G測速最新排名

科技 12:00 2021/02/03

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網絡測試網站Speedtest近日公布2020年第四季全球5G網速調查報告，全球已啟動5G網路商用的15個主要城市地區中，整體平均傳輸速率以南韓首爾最快速。

5G網絡已在全球多國開通，到底哪個地方的5G網速最高速？網絡測試網站Speedtest近日公布2020年第四季全球5G網速調查報告，針對全球已啟動5G網路商用的15個主要城市地區，並以各地用戶使用的iPhone 12系列機型作基準，透過5G上傳、下載網速測出結果。

據該5G網速調查報告顯示，整體平均傳輸速率以南韓首爾最快，5G上傳平均速度為 49.09Mbps 、下載平均速度則高達472.28Mbps，躍居全球之冠。綜合韓媒報道，目前首爾已佈建多達15萬個5G基站。

至於排名全球第二的城市為阿拉伯聯合大公國的杜拜，下載平均速度達338.53 Mbps，與首爾有明顯差距。其後順序則是沙烏地阿拉伯的首都利雅德、澳洲悉尼、芬蘭赫爾辛基。

香港則以下載平均速度達140.75Mbps，排名第十一，對比2020年第三季全球5G網速調查的第九位有所下降。在全球15大城市網速中排名墊底的是新加坡，測得5G下載平均速度為93.62Mbps。

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目前大多數國家地區最常見到的頻率範圍是屬於5G中頻段的3300-3800MHz。而視為是部署5G發揮大頻寬特色的技術主軸，擁有大於400MHz連續頻寬、達24GHz以上的5G高頻段mmWave毫米波技術，就因頻段特性易受干擾，若要大規模佈建，仍需面臨成本、技術等挑戰。

報告分析指，各國家佈建5G網路基礎設施，因應市場需求與地理環境等因素，所採取的部署策略與方式各有不同，也是造成5G網速在全球各城市地區測得的結果，呈現不同差距所致。

【2021科技展望】4大科技趨勢搶攻2021　專家：5G與量子運算技術看俏

責任編輯：張寶燕

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