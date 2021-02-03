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【Nintendo】繼去年再次調整 任天堂上調年度純利潤至300億港元

環球政經 15:32 2021/02/03

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不少人在疫情下被迫留在家中，無法四處出走，玩遊戲機更成為大眾在家放鬆的時間。日本任天堂卻跑出疫市，旗下熱門遊戲和Switch遊戲機需求持續上升，兩度調整年度純利預測至4000億日圓（逾300億港元）。

【Nintendo】 任天堂上調本年度業績預期 凈利潤創新高達3000億日元：【下一頁

散戶爆買白銀製造軋空？　專家：行動或達不到預期效果：【下一頁

據了解，繼上季調高年度財政預測後，再次將年度純利預測上調，由原本估計3,000億日圓，上調至4,000億圓。同時，提高年度銷售銷售額由去年11月的11兆4000億日圓上調至1兆6000億日圓。另外，任天堂指Switch遊戲機去年10到12月全球銷量，創下2017年3月推出以來最高。

 

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責任編輯：潘曉豐

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