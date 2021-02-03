【退隱幕後】亞馬遜創辦人貝索斯宣布將今年第3季辭去行政總裁一職

美國科技巨頭亞馬遜創辦人Jeff Bezos宣布，將於今年第3季辭去亞馬遜行政總裁一職，並由雲端業務AWS行政總裁Andy Jassy接任。Jeff Bezos將擔任亞馬遜董事會主席，繼續參與公司重要項目及其開發。

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亞馬遜財務總監Brian Olsavsky向外界透露，公司已制定有效的接入計劃，令雙方交接順利；Jeff Bezos指未來打算投放精力於新產品和尚未成熟的早期計劃上，並對Andy Jassy擔任行政總裁一職表示有信心。

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現時57歲的Jeff Bezos於1994年創立亞馬遜，由網上書店逐步轉型成為全球電商巨擘。於2020年1月時，更創下市值1兆美元的紀錄，到現時為止，更進一步突破1.6兆美元。

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責任編輯：潘曉豐