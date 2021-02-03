【歧視風波】被控歧視女性員工和亞裔求職者 Google支付2950萬元和解

美國勞工部於當地時間周一（3日）指，Google就被控歧視女性工程師和亞裔求職人士一案達成和解，同意向5,500多名員工支付共380萬美元（約2,950萬港元）。

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發言人表示，經過評估，發現位於矽谷和華盛頓州的Google辦公室軟件工程師薪酬出現性別差異，Google亦表示同意檢討聘用和制定薪酬的規定、程序和做法，以作為和解協定的一部分。

Google就事件回覆指，公司同意以和解補救事件，惟否認有任何違法行為，「我們認為每個人都應依工作表一土月月山獲得薪酬，而非他們的身分。」

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責任編輯：潘曉豐