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【異動股】內地投放儲備凍肉穩定供應 中糧家佳康急升近2成

股樓投資 12:34 2021/02/03

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內媒報導指，農曆新年將至，內地民眾對豬肉消費需求大增。華商儲備商品管理中心周二（2日）發公告，將於2月4日、2月9日兩次掛牌投放各3萬噸中央儲備凍豬肉。這是近期內國家組織第8、9批投放。截至2021年1月28日，已組織7批中央儲備凍豬肉投放，累計掛牌投放量達18萬噸。

【大行點睇】1月成交兼換手率大增 大摩調高港交所目標價  詳情請看[下一頁]

據《人民日報》報導，在發改委指導下，各地結合群眾就地過年、消費需求增加的情況，也組織開展了聯動投放。目前，大批待投放中央儲備凍豬肉已經「在路上」，會在農曆新年後至「兩會」期間將繼續投放，持續保障市場供應。

【保利協鑫】獲A股上市公司多晶硅新定單 保利協鑫股價一度升一成  詳情請看[下一頁]

受消息影響，專門養殖生豬、生產肉類製品的中糧家佳康（01610）今早股價急升17.6%，報3.75元，成交近7億元。

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撰文 : 趙家盈

中糧家佳康（01610）

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