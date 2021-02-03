  • 20°C
香港時間 : 2021203日 (三) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】英國發現病毒在變異 憂降疫苗有效率

環球社會熱點 12:15 2021/02/03

分享：

英國和南非去年相繼發現變種新冠肺炎病毒，外界憂慮變種病毒減低新冠疫苗有效率。英國宣佈在目前流傳的變種新冠肺炎病毒，部分樣本正在發生突變。專家料新發現的新冠病毒突變，或減低新冠疫苗有效率。

英國公共衛生部 （Public Health England）指，經過測試214,159宗個案後發現，有11個來自布里斯托爾（Bristol）的樣本，32個來自利物浦（Liverpool）的樣本，均出現一種名為E484K的突變。

該突變早前已經在南非發現的變種新冠病毒中出現。萊斯特大學（University of Leicester）病毒專家Julian Tang表示，相關發現令人憂心。

英國錄南非變種本地感染個案 強制倫敦等地檢測 【下一頁】

因憂慮南非變種病毒在社區擴散，英格蘭多區已經進行緊急測試。相關突變個案，有英國媒體預料測試會推展到其他地區，所以相信未來會發現更多案例。

衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，政府正與地方部門合作，務求為所有民眾作檢測，並呼籲民眾必須留在家中。

早前Moderna疫苗生產商已進行測試，發現E484K突變會減低疫苗有效率。但因突變並未廣泛存在，所以專家相信現時接種的疫苗仍然有效。

責任編輯：李俊儀

相關文章

後悔乘撤離武漢專機 英男：留在中國更安全及自由
2021/02/01
後悔乘撤離武漢專機 英男：留在中國更安全及自由
【英國疫情】錄南非變種本地感染個案 強制倫敦等地檢測
2021/02/02
【英國疫情】錄南非變種本地感染個案 強制倫敦等地檢測
【牛津疫苗】1500名試驗志願者接種錯誤劑量 遭藥廠隱瞞
2021/02/02
【牛津疫苗】1500名試驗志願者接種錯誤劑量 遭藥廠隱瞞
歐洲多國限制出入境 騙徒賣假新冠檢測陰性報告牟利
2021/02/02
歐洲多國限制出入境 騙徒賣假新冠檢測陰性報告牟利
【變種病毒】歐盟加強管制 禁確診個案多國家旅客入境
2021/02/02
【變種病毒】歐盟加強管制 禁確診個案多國家旅客入境
傳染病 疫情 利物浦 南非 英國 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情】拜登百日口罩令生效 違者可遭罰款（多圖）

下一篇文章

【國會暴亂】曾稱侵粉議員或令她被殺 AOC：希望活過今天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

過千Topshop員工網上得悉被炒 不滿ASOS沒通知
過千Topshop員工網上得悉被炒 不滿ASOS沒通知
新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間12:00）
【諾貝爾和平獎】特朗普再度獲提名 女婿庫什納都有份
【諾貝爾和平獎】特朗普再度獲提名 女婿庫什納都有份
【緬甸政變】拜登擬恢復制裁 切斷美國對緬甸援助
【緬甸政變】拜登擬恢復制裁 切斷美國對緬甸援助
梅根兒子出世紙只留頭銜捱轟 澄清由王室決定
梅根兒子出世紙只留頭銜捱轟 澄清由王室決定
【特朗普卸任】任內高官搵工難 著名巨企唔肯請
【特朗普卸任】任內高官搵工難 著名巨企唔肯請