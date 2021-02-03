【變種病毒】英國發現病毒在變異 憂降疫苗有效率

英國和南非去年相繼發現變種新冠肺炎病毒，外界憂慮變種病毒減低新冠疫苗有效率。英國宣佈在目前流傳的變種新冠肺炎病毒，部分樣本正在發生突變。專家料新發現的新冠病毒突變，或減低新冠疫苗有效率。

英國公共衛生部 （Public Health England）指，經過測試214,159宗個案後發現，有11個來自布里斯托爾（Bristol）的樣本，32個來自利物浦（Liverpool）的樣本，均出現一種名為E484K的突變。

該突變早前已經在南非發現的變種新冠病毒中出現。萊斯特大學（University of Leicester）病毒專家Julian Tang表示，相關發現令人憂心。

英國錄南非變種本地感染個案 強制倫敦等地檢測 【下一頁】

因憂慮南非變種病毒在社區擴散，英格蘭多區已經進行緊急測試。相關突變個案，有英國媒體預料測試會推展到其他地區，所以相信未來會發現更多案例。

衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，政府正與地方部門合作，務求為所有民眾作檢測，並呼籲民眾必須留在家中。

早前Moderna疫苗生產商已進行測試，發現E484K突變會減低疫苗有效率。但因突變並未廣泛存在，所以專家相信現時接種的疫苗仍然有效。

責任編輯：李俊儀