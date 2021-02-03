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【A股布局】多家企業撤回上市申請　國內收緊IPO監管？

股樓投資 11:42 2021/02/03

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據內地報道，內地有IPO收緊的消息，主要因有多家企業宣布終止審核，令市場關注IPO政策風向。資料顯示，截至2月1日，已有10家科創板申報企業終止審核。

【大行點睇】1月成交兼換手率大增 大摩調高港交所目標價，請按【見下頁

更重要，監管部門加強現場檢查監管，針對發行人信息披露主體責任和中介機構執業質量的要求。最新被抽中即將接受檢查的20家擬上市企業，也涉及16家投行。

根據檢查規定，檢查組會查看企業的生產、經營、管理場所，獲得有關資金流水、生產、銷售及財務報表等文件，詢問企業高管、關鍵崗位員工，走訪重要客戶及供應商等現場取證方式來實施現場檢查。同時，檢查組會圍繞企業存在問題向中介機構提出意見。

【螞蟻集團】金融科技監管環境有變 阿里巴巴指螞蟻上市有重大不確定性，請按【見下頁

Wind數據顯示，1月滬深兩市共62家企業首發上會，其中56家獲審通過，整體過會率90.3%，與去年同期相比，企業首發上會數量增加，只是整體過會率有所下降。

官方稱，部分企業暫緩IPO，並不存在刻意收緊的情況，上市企業應遵守資本市場各項制度規定，努力提高公司治理水平和信息披露。

【延伸閱讀】大行點睇：中金看好北水提升   日常消費板塊估值   建議關注11隻港股，請按【見下頁

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記者：林衛

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