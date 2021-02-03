【國會暴亂】曾稱侵粉議員或令她被殺 AOC：希望活過今天

美國前任總統特朗普支持者造成國會暴亂事件餘波未了。 美國民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）早前分享在國會暴亂事件的恐怖經歷，指摘共和黨議員「令她差點被殺」。民主黨眾議員波特（Katie Porter）亦憶述AOC當時藏身於其辦公室，表示自己「希望我不會於今天死掉」（hope I don't die today）。

AOC驚爆侵粉議員幾乎令她被殺 籲引咎辭職 【下一頁】

AOC曾在Instagram影片中透露當日經歷，指當時她藏身於波特的辦公室內，聽到示威者大叫要找她出來，感到十分驚恐，擔心自己會被殺。

波特證實國會暴亂當天，AOC急忙闖進她的辦公室，並表示希望找到地方藏身。她亦憶述當日與AOC的兩次深刻對話，波特安慰AOC不要擔心，並指辦公室內有所需要的一切，甚至可以於辦公室生活一星期。AOC驚恐回應指，「希望我不會於今天死掉」（ hope I don't die today）。

AOC宣稱或被殺 共和黨人促為言論道歉 【下一頁】

此外，波特回憶AOC當日穿著高跟鞋，她向波特埋怨自己無法逃走，其後波特為她找到波鞋讓她換上，以平復她的心情。

責任編輯：郭麗明