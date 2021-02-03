【比亞迪股價】比亞迪擬架構調整、新設4大部門 推進品牌升級及高端品牌

▲ 比亞迪擬架構調整，新設4大部門，涉及多位高層調任。

比亞迪 （01211） 近日擬架構重組，成立4個新的事業部，包括王朝網銷售事業部、e網銷售事業部、品牌及公關事業部及售後服務事業部，涉及多位高層調任，為比亞迪品牌升級及籌備高端品牌。比亞迪周三 （01211） 早段微跌0.3%，報261.4元。

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比亞迪已向內地媒體證實調整屬實，指出於品牌及業務發展需要，調整將更有利於比亞迪汽車在品牌建設、產品規劃及營銷、客戶體驗等方面的全方位提升，與夥伴和用戶共建更具價值的汽車品牌。

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高層任命方面，路天、張卓、李雲飛、高子開將分別依次序擔任王朝網銷售事業部、e網銷售事業部、品牌及公關事業部及售後服務事業部的總經理。另外，原比亞迪銷售公司總經理趙長江，將負責比亞迪高端品牌籌建工作。

報道指，比亞迪品牌將有更多搭載DM-i超級混動技術的車型上市，與大規模的組織架構調整相對應，新的業務矩陣將統籌推動比亞迪品牌整體業務提升。

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編輯：袁諾曦