【大行點睇】貝萊德指估值非現時擔心的問題　未來半年至一年押注三股市

貝萊德周一（1日）指上周股市波動只因個別價份被狹空後，一些投資者急需補倉所致，該行不認為以股票為首的風險資產估值，處於過高水平，加上在低息、疫苗面世後的重啟經濟預期，認為未來6-12個月將令股市受惠。

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貝萊德智庫經濟及市場研究總監Jean Boivin領導的團隊發表評論，指估值非現時要擔心的問題，評論坦言在低息環境下，難以用傳統的估值工具，如市盈率來斷定估值水平，但關鍵是市場究竟願意以甚麼程度的回報，來承受股票的投資風險，故團隊以股票風險溢價（Equity risk premium），即撇除無風險利率（Risk free rate）後的股票預期回報來作判斷。

圖片說明：美股風險溢價，溢價愈高即投資者要求的回報愈高，股票便會下跌以滿足投資者所需回報，故估值愈低，反之亦然

團隊以股票風險溢價評估美股估值，認為現在估值仍然合理。評論指貝萊德今年提出「新常態」，提出低息、高增長及高通脹並存的現象，尤其在看到通脹後，名義利率（Nominal rate）仍會保持低水平，令真實利率（Real rate）會處於負值，利好風險資產。

在此前提下，貝萊德長綫給予股票中性評級，惟在未來6-12個月則建議增持股票，看好包括美股、新興市場股票及亞洲（日本除外）股票。該行認為美國科技及醫療護理行業將受惠結構性增長，另外小型股亦會於今年跑出。

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