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【國會暴亂】至少6名被捕者稱受特朗普煽動 「是他邀請我去」

環球政治 11:15 2021/02/03

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美國國會上月出現暴亂，美國前總統特朗普被指是煽動其支持者。路透社報道指，至少有6名在國會暴亂當日被拘捕的人士，打算以將罪魁禍首歸咎於特朗普作為辯護理由。其中一人的辯護律師形式，以此為由的做法「合乎邏輯」。

路透社報道指，20歲的傑克遜（Emanuel Jackson）在國會暴亂當日被拘捕，他被拍到在現場利用金屬製的物件，攻擊警方的保護盾。

傑克遜的代表律師哈登（Brandi Harden）於呈交予法庭的文件中寫道，「必須從受美國總統啟發的事件的視角，來審視這種罪名的性質和情況」（the nature and circumstances of this offense must be viewed through the lens of an event inspired by the President of the United States）。

【彈劾特朗普】辯護律師斥「不民主」阻特朗普再參選 【下一頁】

哈登補充指，國會暴亂似乎是由特朗普在集會上發表的言論引起。特朗普在暴亂前的集會上，向其支持者「勢死戰鬥到底」（fight like hell），並重複其關於選舉舞弊的主張，又呼籲其支持者去國會大樓。

路透社報道指，除了傑克遜，有最少5名被拘捕的人士打算把部份責任轉移至特朗普。

另一名被捕人士的代表律師希貝塔（Michael Scibetta）形容，「合乎邏輯的想法是：特朗普邀請我們來的。」

責任編輯：林嘉莉

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