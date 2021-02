【國會暴亂】至少6名被捕者稱受特朗普煽動 「是他邀請我去」

美國國會上月出現暴亂,美國前總統特朗普被指是煽動其支持者。路透社報道指,至少有6名在國會暴亂當日被拘捕的人士,打算以將罪魁禍首歸咎於特朗普作為辯護理由。其中一人的辯護律師形式,以此為由的做法「合乎邏輯」。

路透社報道指,20歲的傑克遜(Emanuel Jackson)在國會暴亂當日被拘捕,他被拍到在現場利用金屬製的物件,攻擊警方的保護盾。

傑克遜的代表律師哈登(Brandi Harden)於呈交予法庭的文件中寫道,「必須從受美國總統啟發的事件的視角,來審視這種罪名的性質和情況」(the nature and circumstances of this offense must be viewed through the lens of an event inspired by the President of the United States)。

哈登補充指,國會暴亂似乎是由特朗普在集會上發表的言論引起。特朗普在暴亂前的集會上,向其支持者「勢死戰鬥到底」(fight like hell),並重複其關於選舉舞弊的主張,又呼籲其支持者去國會大樓。

路透社報道指,除了傑克遜,有最少5名被拘捕的人士打算把部份責任轉移至特朗普。

另一名被捕人士的代表律師希貝塔(Michael Scibetta)形容,「合乎邏輯的想法是:特朗普邀請我們來的。」

