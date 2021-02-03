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今日推介中海油 | 越秀地產、澳能建設、金斯瑞、同仁堂科技、 阿里巴巴最新部署（立即觀看）

股市 12:46 2021/02/03

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恒生指數中午收報29110點，跌137點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國海洋石油 （00883） ，另亦會分析越秀地產 （00123） 、澳能建設 （01183） 、金斯瑞生物科技 （01548） 、同仁堂科技 （01666） 及阿里巴巴－ＳＷ （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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