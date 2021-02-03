曾為醫護步行籌近3300萬英鎊　英國百歲老兵病逝

曾為醫護步行籌款近3300萬英鎊的100歲的退役老兵Tom Moore，因感染新冠肺炎不治病逝。

據《BBC》報道，Tom Moore於上周證實對新冠肺炎病毒檢測呈陽性，其家人表示因Tom Moore正接受肺炎接受其他藥物治療，而無法注射新冠疫苗。

Tom Moore的女兒表示，在最後相處的幾個小時中，他們與父親「分享歡笑與淚水」，形容父親在最後一年是「不平凡」。英國女王對Tom Moore家人致私人慰問，又形容他是一位為整個國家以及世界各地鼓舞人心的人。

英國唐寧街10號上方的旗幟亦降半作出致敬。英國首相約翰遜（Boris Johnson）指，Tom Moore是真正的英雄「在第二次世界大戰的黑暗日子裡，他為自由而戰，面對這個國家戰後最黑暗的時刻，他團結了我們所有人，為我們所有人加油，並體現人類精神的勝利。」約翰遜續指，他不單是全國的精神象徵，更是全世界的希望之塔。

這位退役老兵於去年英國第一輪落實「封鎖」期間，在家中花園的25米步道，來回步行100圈為NHS籌得近3300萬英鎊。當時，他又鼓勵大眾在社交媒體上使用#WalkWithTom記錄自己的行走情況。此舉也感動一位5歲腦癱男孩重新振作，令他開始嘗試行走散步。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯