【遊戲驛站GME】耶倫周四與金融監管機構討論GME股價波動　美國證監傳調查社交帖文（第二版）

▲ 美國財長耶倫本周與金融監管機構會面 討論GME等股價波動

遊戲驛站GameStop（美︰GME）「挾淡倉」事件引起美國監管機構關注。美國財政部公布，財長耶倫當地時間周四會與重要金融監管機構召開會議，討論GameStop和其他股票所引起的市場波動。

外電引述消息指，美國證監會（SEC）調查人員正梳理社交媒體、論壇上的帖文，尋找是否涉及操縱GME等股份上升，包括是否出現不實消息不正當地影響市場行為。

事件引發不同討論，沽空機構渾水創辦人Carson Block認為，事件涉及對沖基金等專業投資者參與，討論區Reddit r/WallStreetBets 管理員就指，討論區出現大量機械人活動。

Netflix等擬將GME事件翻拍電影，看【下一頁】

財政部正式公布，耶倫會在周四與美國證監會、美國聯儲局、紐約聯邦儲備銀行、美國商品期貨交易委員會的主管會面。

早前有報道指，耶倫在討論前需要獲得豁免，皆因她曾從GME事件主要主角、對冲基金Citadel獲取至少70萬美元的演講費。

渾水指GME更似對沖基金同行廝殺，看【下一頁】

財政部發言人表示，耶倫認為市場維持穩健重要，已要求就金融市場的近期動盪，以及近期活動是否仍可保護投資者、維持市場公平有效進行討論。

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（第二版加入美國證監會內容）

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編輯：袁諾曦