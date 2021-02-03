【港股追蹤】再多一間獲高瓴入股　諾誠健華急升逾兩成創新高

繼早前綠葉製藥獲高瓴溢價入股後，今日諾誠健華(09969)公布，配售2.11億股新股，佔擴大後股本約14.04%，配售價14.45元，較昨日收市價15.72元折讓8.08%，集資30.42億元。投資者包括高瓴資本(Hillhouse Capital)認購1.92億股，持股8.08%的Vivo Capital LLC認購1889.5萬股。緊隨完成後，Hillhouse Capital持股12.77%，而Vivo Capital LLC持股8.2%。

公司稱，配股集資淨額約為30.41億元，擬用於在國內和國際地區擴大和加速正在進行和計劃進行的臨床試驗；留聘國內外人才；擴大商業團隊，以確保奧布替尼及其後續產品的成功上市；擴大和加速內部發現階段項目，包括在研產品中的多個IND準備階段候選藥物；為任何潛在的外部協作和授權引進機會儲備資金；及用作營運資金和其他一般公司用途。

集團今日股價逆市急升，最高升近三成見20元創新高，截至2時30分仍升近兩成。

近期集團有多單好消息：