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【大行報告】阿里業績後大行意見不一　瑞銀偏淡大摩大和睇好

股樓投資 14:29 2021/02/03

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阿里巴巴(09988.HK)公布業績後，多間大行分別發表報告表示睇法。其中，瑞銀指阿里是內地最大電商平台，2019財年公司經調整EBITA增長減慢至10%，但受惠新零售等，料2020-21財年增速將加快至約30%。該行將阿里巴巴2022至2023財年收入預測分別升1.8%及2.4%，以反映淘寶、新零售及菜鳥方面的高增長，但下調毛利率及經營利潤率的預測，並將經調整EBITA預測降10.4%及10.8%，將目標價由300元降至290元，評級仍予「買入」。

摩根士丹利亦發表報告表示，阿里巴巴公布截至去年12月底止第三財季業績，期內收入錄2,210億人民幣(按年升36.9%)，高於該行及市場原預期各2%及3%，經調整EBITDA錄613億人民幣(按年升20.9%)符合預期。

該行指，基於阿里旗下淘寶商品交易額(GMV)較佳，抵銷了天貓商品交易額放慢的因素。該行表示，阿里上季電商業務收入按年升38.2%，高於該行原預期3%。。

另一間大和看法更正面，該行指，雖然在監管因素消除之前，阿里或跑輸大市，但認為該股目前的估值具吸引力，任何回調都是提供一個良好的買入機會，因負面因素已大致反映。另外，潛在被納入南向通為催化劑。大和輕微上調對阿里2021至2023年盈利預測1%。

大行對阿里評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

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