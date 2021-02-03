【平買iPhone】蘋果海外官網賣翻新版iPhone 11系列　iPhone 11 Pro Max平近1200元

▲ 蘋果公司（Apple）今日開始在海外部分國家提供iPhone 11系列包括：iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max的官方翻新機，對比iPhone 11新機價平約100至170美元（約775至1320港元）不等！

蘋果公司（Apple）今日開始在海外部分國家提供iPhone 11系列包括：iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max的官方翻新機，提供新的外殼和電池，以及經過維修、重新包裝及清潔過程等。對比iPhone 11新機價，更便宜約100至170美元（約775至1320港元）不等！

今次是這些機款首次以翻新機身份上架蘋果官網，其中iPhone 11Pro、11 Pro Max的全新版本早前已經停售。有興趣的用戶，或可把握此方法從官網入手翻新機款。不過目前美國官網認證翻新版iPhone 11系列機款數量有限，將會視乎用戶送修的情況而改動。

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據美國官網顯示，其中一部128GB存儲空間的iPhone 11翻新機售價為549美元（約4,255港元），可節省100美元（約775港元）。入門級64GB存儲空間的iPhone 11 Pro Max的價格則為849美元（約6,581港元），官方表示可節省150美元（約1,163港元）。

在顏色選擇方面，iPhone 11官方翻新機僅有黑色，iPhone 11 Pro及Pro Max則有太空灰、午夜綠，惟選擇及可用容量亦會視乎情況隨時改變。而所有官方翻新機都包括與全新iPhone相同的1年保養期，以及所有配件等。

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責任編輯：張寶燕