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【美股焦點】傳Apple投資起亞36億美元造車　Apple Car可於2024年面世

股樓投資 17:46 2021/02/03

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電動車成為未來大勢之所趨，幾乎所有的科技巨頭有參與其中，當中有關 Apple Car 的消息今年再度引發廣泛討論。據南韓當地媒體報道指，Apple擬向南韓最大車企現代汽車（Hyundai）的旗下品牌起亞（Kia），注資4萬億韓圜 (約36億美元)，有關消息刺激起亞汽車周三（3日）股價大升近一成。

該報道還指出，Apple計劃與起亞聯手，在其位於美國佐治亞州的工廠造車，雙方或將於本月17日簽署協，並計劃於2024年推出Apple Car，初始目標是達到年產10萬輛汽車。不過知情人士認為，Apple Car開發仍處於早期階段，因此並不急於選定合作夥伴。

延伸閱讀：美股焦點「電動三雄」獲大摩睇好　Facebook亞馬遜亦獲大行維持跑贏大市評級下一頁

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際郭明錤預測，現代汽車將會負責 Apple Car 零組件的設計和生產，而起亞美國工廠負責生產汽車。他還指Apple Car若太遲推出，會喪失市場競爭優勢，因此除了現代以外，Apple還會與通用汽車（GM）、標致雪佛龍（PSA）等技術成熟的車廠合作，以縮短開發時間。

郭明錤認為，相較於汽車生產，Apple自身將會更加專注於自動駕駛軟硬體、半導體、電池相關技術、外觀、內部空間設計、以及使用者體驗等。但由於車輛研發所需的時間更長，而且零組件的數量是手機的40到50倍之多，因此他認為Apple Car最快會於2025年推出，預計將以高端汽車定位面世。

延伸閱讀：【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段【下一頁

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編輯：李勝男

電動車 自動駕駛 美股 Apple 起亞

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