【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元

美股25年來最大規模的散戶「挾淡倉」戰役，本周已經逐漸降溫，多隻熱門「WSB概念股」均已回落，當中上周吸金最多的GameStop（GME）本周亦是跌的最急。繼周一（1日）跌逾三成後，GME周二（2日）再暴瀉六成，股價回落至90美元。

上周GME股價累計升幅超過400%，不少投資者入市炒買抄賣，賺得一筆新年利是錢。網上號召散戶湧入 GameStop 的領軍人物 Keith Gill 上周曾自曝，他自年初以來一直持有 50,000股 GameStop股票及 500 張看漲期權，上周GME股價曾一度觸及480美元，他的收益也隨之水漲船高，最高時到達3,300萬美元，累計回報高達20倍。

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不過隨著GME本周股價走低，單是周二（2日）一日，他的帐面損失超过1,300萬美元，周一（1日）则蝕500萬美元。根據 Keith Gill 貼出的證券賬戶截圖，他的GME持倉本金約為75.5萬美元，目前收益有所減少，但仍然高達759萬美元，累計回報仍超過10倍。

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編輯：李勝男