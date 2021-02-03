  • 19°C
香港時間 : 2021203日 (三) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元

股樓投資 16:30 2021/02/03

分享：

美股25年來最大規模的散戶「挾淡倉」戰役，本周已經逐漸降溫，多隻熱門「WSB概念股」均已回落，當中上周吸金最多的GameStop（GME）本周亦是跌的最急。繼周一（1日）跌逾三成後，GME周二（2日）再暴瀉六成，股價回落至90美元。

上周GME股價累計升幅超過400%，不少投資者入市炒買抄賣，賺得一筆新年利是錢。網上號召散戶湧入 GameStop 的領軍人物 Keith Gill 上周曾自曝，他自年初以來一直持有 50,000股 GameStop股票及 500 張看漲期權，上周GME股價曾一度觸及480美元，他的收益也隨之水漲船高，最高時到達3,300萬美元，累計回報高達20倍。

延伸閱讀：【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不過隨著GME本周股價走低，單是周二（2日）一日，他的帐面損失超过1,300萬美元，周一（1日）则蝕500萬美元。根據 Keith Gill 貼出的證券賬戶截圖，他的GME持倉本金約為75.5萬美元，目前收益有所減少，但仍然高達759萬美元，累計回報仍超過10倍。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

美股 股票 沽出

上一篇文章

4年多前幸運抽中居屋　現為移民要賣樓　帳面賺260萬走人

下一篇文章

【誠哥出手】李嘉誠立春日為醫護送暖 大派心意卡及百佳200元現金券 9.7萬位醫管局人員受惠

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【美股焦點】Elon Musk成「Twitter股神」　今年已有6隻股份獲其點名後爆升
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【快手IPO】快手科技1024據報上限115元定價　集資420億元成「新股王」
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段