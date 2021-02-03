「你有創意、我地支持$1成本起動創業企劃」 推動創意、鼓勵創業

文化及創意產業佔本港GDP逾4%，不少設計人為理想打拼，最終目標是創立屬於自己的品牌。由卓越環球商務中心主辦、明愛專上學院協辦的「你有創意、我地支持$1成本起動創業企劃」創業計劃比賽，希望為有志創業人士以「1元成本」方式，提供專人協助申請政府資助，之後更提供空間，舒緩租金壓力，助他們踏出創業第一步。

是次創業計劃比賽參賽資格沒有限制，不論年齡、背景、種族、性別，只要意念夠創新，我們都提供機會給申請者輕鬆創業。比賽以創意為原則，無論申請者經驗多寡，只要意念創新而有發展潛力，即有機會獲得免租資助，目的就是鼓勵創業。

比賽獎品超過50,000元，包括專人協助申請政府資助創業起動資金、成立香港有限公司、公司秘書服務，以及以$1 租用一個辦公室，豁免全數管理費，為期6個月，辦公室面積、位置由卓越環球商務中心分配。參賽者需於今年3月9日前遁交創業計劃書，專業評審團將選出4至5名參賽者進行面談，並選出冠軍。比賽詳情可參閱 http://www.excellentglobalbiz.com/accounting-service

明愛專上學院1985年成立，致力提供專上教育，2001年起成為以專上學院條例註冊的認可院校，並於2011年正式獲得頒授學位資格。學院的廖湯慧靄商業及款待管理學院一向以為學生提供商業相關學科的專業教育為傲，課程緊貼市場趨勢和行業需要，幫助學生了解周遭經濟之最新發展（如一帶一路倡議）。為了配合學院的使命，我們的工商商管理（榮譽）學士課程設有4個專修，分別是會計學（AC）、企業管理及管治（CMG）、酒店管理（HM）及市場學和活動管理（MEM），旨在為學生提供專業發展，良好的教育和積極的人生價值觀。

設計新創企業管理（榮譽）學士：設計人創業跳板 由夢想到實踐

文化及創意產業佔本港GDP逾4%，行內不少設計人為理想打拼，最終目標是創立屬於自己的品牌。至於任職於企業的設計師也要擁有「內部企業家精神」，透過自我顛覆不斷創新。不過，無論創業或內部創新，皆要具備商業管理、項目管理、業務策劃等學問，而這正是不少創意人的「軟肋」。因此，一個結合設計創新與企業管理的課程，正好協助從業員才能升級。今年設計學院與商業學院合辦

全新的「設計新創企業管理（榮譽）學士」，為學員提供跨學科訓練，培養他們成為設計創業家。從業員以兼讀形式進修，可於3年內修畢課程。

對設計人員來說，課程不單是增進知識的途徑，更是實踐創業夢想的旅程。為協助學員打穩根基，課程設有三大範疇科目：商業管理、創業管理、設計業務。其中一科目「Entrepreneurship Project」，學員需提交「創業研究項目建議書」，並由兩名導師帶領，其中一位是課程導師，另一位是業界資深人員，為學員提供指導及建議，增強學員策劃業務的能力，並認識坊間初創培育計劃和支援渠道。

卓越環球商務中心在中環，觀塘及荔枝角設有三個設施齊全的商務中心，總面積達16,000平方呎，為本地及國際企業提供300多個工作站。我們的專業團隊旨在提供全方位的服務，例如服務式辦公室，虛擬辦公室，會議室服務，公司成立和秘書服務，以及會計和審計服務，以幫助客戶業務發展為業務目標。

（資料由客戶提供）