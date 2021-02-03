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【新股IPO】微創心通2160追揸沽攻略　券商：最多升5成

股市 10:08 2021/02/03

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微創心通將於2月4日掛牌。

微創心通 （新上市編號：02160） 與快手 （新上市編號：01024） 同期招股下，認購反應未有大受影響，微創心通是次吸引逾56萬人認購，超額認購達768倍，一手中籤率7.5%。投資界預料，微創心通最多升約5成。

信誠證券聯席董事張智威預計，微創心通於暗盤升約5成，他建議沒有貨的投資者，可於股價升幅3成時考慮買入；又建議有貨的投資者可於升幅5成時逐步沽出，若股價升幅維持5成，則不建議投資者買入。

中薇證券研究部董事黃偉豪指，微創心通較預期的中抽籤高，認為暗盤早段不會出現散戶沽貨，又認為近期生物科技股表現不俗，預料微創心通升約4成，他又建議，沒有貨的投資者，可考慮於公司股價調整至招股價邊緣才考慮買入。

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記者：謝卓榮

港股 IPO 生物科技股 心通醫療—B（02160）

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