【限聚令】部分戶外運動場所周四起重開　入場須用「安心出行」

部分戶外體育場所周四（4日）重開， 包括運動場跑道、網球場及高爾夫球場等，但場地負責人須確保使用者利用安心出行或登記個人資料記錄行蹤。

大廈一宗不明源頭個案即須強制檢測 社交距離措施延至2月17日【下一頁】

政務司司長張建宗周一表示，新年前難以放寬現行社交距離措施，經審慎考慮，延長表列處所關閉等措施到2月17日，意味健身中心、拳館等仍需關閉，但重開涉及較少身體接觸的戶外運動場所。

明日起重開的戶外體育場所包括：運動場跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、供進行包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動的海上活動中心、攀石牆、門球場、戶外乒乓球枱，以及戶外羽毛球場。相關場地的觀眾席須保持關閉。市民在有關場所內進行戶外運動、飲食及淋浴時可豁免佩戴口罩。每個小組不得超過2人，小組之間亦有足夠距離或有效分隔。

另外，場地負責人須安排員工每14日進行一次新型冠狀病毒檢測。在每次使用設施前後，清潔和消毒器材，並在在可行情況下確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」二維碼（QR Code），或登記使用者的姓名、聯絡電話及到訪場所的日期及時間 。

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編輯：吳敏芳

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