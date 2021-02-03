【港股市況】恒生指數倒跌近百點　阿里巴巴績後挫、美團續創新高（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股造好，道指升475點。港股今早承接高開，恒生指數開報29305點，恒指升56點。阿里巴巴 （09988） 績後跌近4%；美團 （03690） 升逾3%；保利協鑫 （03800） 破頂續升9%。

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即市走勢：

【11：16】保利協鑫 （03800） 再度轉升，最新升2%，報3.06元。

【11：10】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升近0.9%；美團 （03690） 升逾2%曾創新高。

【11：00】港股於29000點水平上落，大市最新跌198點，報29050點。

【10：52】聯想 （00992） 股價升逾5%，破頂高見10.32元。

【10：47】港股跌幅又擴大至200點，報29039點，跌209點。

【10：47】諾輝健康集資約23.4億元 月初建簿、2月中上市

【10：47】奈雪之茶據報本季在港上市 集資最多39億元

【10：43】保利協鑫 （03800） 轉跌逾4%，低見2.85元。

【10：27】大市跌幅收窄至100點以內，恒指跌97點，報29151點。

【10：16】港股跌約175點，恒生指數報29074點。

【10：08】阿里巴巴 （09988） 股價仍跌逾4%，報249元。

【10：05】小米 （01810） 跌近2%，低見29.1元。

【10：03】港股跌幅擴大至約240點，恒生指數報29008點。

【09：58】綠葉製藥 （02186） 升逾6%，高見6.39元。

【09：47】三桶油上揚，中海油 （00883） 升逾3%；中石油 （00857） 升0.4%；中石化 （00386） 升0.5%。主要產油國依照承諾減產，油價升2%觸近一年高位。

【09：46】中國1月財新綜合PMI為52.2。中國1月財新服務業PMI為52，低於預期的55.5​。

【09：44】美團 （03690） 升逾4%，高見413.4元再創上市新高。

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【09：42】騰訊 （00700） 股價逆市升1.4%，高見735元。

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【09：40】港股跌幅略收窄至百點，恒生指數跌103點。

【09：38】四環醫藥 （00460） 逆市升逾12%，破頂高見2.63元。

【09：33】大市跌幅擴大至170點，報29078點。阿里巴巴 （09988） 跌近半成，低見247.2元。

【09：31】港股早段轉跌60點，恒指報29189點。

【09：25】平安好醫生 （01833） 績後升半成，報110元。平安好醫生去年經調整淨虧損為5.16億元人民幣，較2019年的6.95億元人民幣收窄26%。

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【09：25】融創中國 （01918） 發盈喜，股價升逾4%，開報30.75元。

【09：25】藥明生物 （02269） 折讓配股，股價跌近3%，開報116.8元，成交2.3億元。

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【09：20】恒生指數開報29305點，升56點。阿里巴巴 （09988） 績後跌近4%；美團 （03690） 升逾3%；保利協鑫 （03800） 破頂續升9%。

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【09：14】即月期指開報29234點，升4點。

【09：05】人行開展1000億元人民幣7天期逆回購操作，因有1800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠800億元人民幣。

【09：03】恒指黑期升160點，29357點。

【08：50】融創中國 （01918） 發盈喜，預期年度公司擁有人應佔溢利較上年度增長超過35%。

【盈喜】融創中國預期年度溢利按年增長超過35%

【08：40】藥明生物 （02269） 配售1.18億股，每股配售價112元，較上日收市價120.4元折讓6.98%，籌集132.16億元。

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【08：25】阿里巴巴擬發行美元計價優先無抵押債券

【07：45】微創心通醫療科技 （02160） 以每股12.2元定價，超額認購768倍以上，一手中籤率7.5%。

【新股IPO】微創心通醫療科技2160共56萬人認購 超購768倍一手中籤率7.5%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.54元，跌0.41元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報692.3元，升10.8元或近1.6%。

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【07：30】美股造好，市場憧憬紓困計劃過關，加上新冠肺炎疫情改善，道指升幅一度擴至超過600點，收市漲475點或1.57%，報30687點。標指漲52點或1.39%，收報3826點。納指209點或升1.56%，收報13612點。

港股ADR收報29271點，升22點或0.08%。

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責任編輯︰梁浩碩