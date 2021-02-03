【恒指夜期+ADR】美股全綫倒跌　阿里巴巴美股低1.9%　夜期跌幅加深至低水276點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 尾市抽升，彭博社於下午3時54分以英文版閃出快訊「螞蟻集團與監管機構達重組協議」，投資界用了1分鐘消化消息，股價於3時55分起爆升，約兩分鐘抽升15.6元，見266元，五分鐘的成交達28.4億元，收市倒升0.4%，收報261元。

美股開市後，阿里巴巴美股升4%，報264.5美元，相當於256.3港元，較港收市價261元低1.9%。

滙豐 （00005） ADR及倫敦股價，較港收市價低1.1%。【滙豐HSBC】滙豐據報擬調派高層至香港、新加坡 行政總裁或坐陣亞洲

港股曾跌逾200點，尾市卻在阿里巴巴旗下螞蟻集團據報與監管機構達重組協議之際尾市拉升。恒生指數最終收報29307點，升58點，成交2210億元；尾市突倒升的阿里巴巴彈近0.4%，報261元。美股三大指數期貨向上，且看外圍氣氛能否助港股一把，使恒指繼續企在29000點關口上。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢：

【23：39】美股三大指數全綫轉跌，恒指夜期報29031點，跌181點，低水276點。

【22：32】美股分化，道指走低，標指、納指彈高；恒指夜期跌95點，低水190點，報29117點。

【21：52】夜期報29128點，跌84點，低水179點。

【20：51】比亞迪1月汽車銷量按年升68% 新能源汽車銷量按年大增183%

【20：17】恒指夜期報29078點，跌134點，低水229點。

【19：24】理柏：1月MPF平均回報1.2% 港股基金排第三

【18：17】夜期報29163點，跌49點。

【18：00】小米新MIUI內地版無法使用Google服務

【17：48】恒大汽車啟動恒馳汽車冬季標定測試

【17：29】恒指夜期報29152點，跌60點，低水155點。

【17：07】中生製藥擬在科創板A股上市 集資規模或逾150億元

【16：48】平保去年新業務價值挫35%遜預期 加派息7%至每股2.2元人幣

【16：10】恒生指數收報29307點，升58點，成交2210億元。阿里巴巴 （09988） 績後向下，惟尾市突拉升，股價最終倒升近0.4%；美團 （03690） 升逾4%創新高；騰訊 （00700） 升逾1%。

【螞蟻上市】螞蟻據報與監管機構達協議 阿里巴巴昨稱正制定整改方案

【16：00】恒生指數U盤前升59點，報29307點。

【15：58】阿里巴巴 （09988） 尾市倒升逾1%。

【15：32】港股尾市跌70點，報29179點。

【15：09】恒指跌104點，報29145點。

【15：01】上證跌近0.5%；深證跌近0.7%；創業板指跌近0.2%。

【14：54】平安好醫生 （01833） 績後造好，股價最新升6%，報111元。

【14：49】大市又跌約80點，報29169點。

【14：47】港交所 （00388） 跌近0.2%，低見518.5元。

【港交所股價】大摩調升港交所目標價至600元 3理由看好北水續湧港、最牛達810元

【14：17】港股轉升，恒指升2點，報29251點。

【14：10】大市跌幅收窄至50點以內，恒指跌44點，報29205點。

【13：52】小米 （01810） 跌幅擴大至3%，低見28.75元。

【13：35】港股跌幅收窄至91點，報29156點。

【13：33】華晨 （01114） 午後抽升逾兩成，高見7.99元。內地傳媒引述消息指，一汽集團擬以72億美元收購公司股份。

【港版漲停】華晨中國傳獲一汽洽購午後大升23% 觸發「冷靜期」暫停交易5分鐘

【13：00】港股午後初段跌約120點，報29126點。

【13：00】星島集團 （01105） 午後復牌飈升41%，破頂高見1.4元。

【星島賣盤】何柱國悉售星島持股套至少3.7億元 星島新大股東郭曉亭：收購星島股權純屬個人投資

石SIR今日推介中海油

【12：42】恒指黑期跌156點，報29037點。

【12：40】信達生物旗下達伯舒獲批治療非鱗狀非小細胞肺癌

【12：25】聯想（00992）公布第三季純利3.95億元美元，按年升53%；收入按年升22%至172.45億美元，兩者皆創歷史新高。

【業績公布】聯想第三季度多賺53% 收入盈利同創新高

【12：15】環聯連訊1473招股 孖展3億超購19倍

【12：00】恒生指數半日倒跌137點，報29110點，成交1233億元。阿里巴巴 （09988） 績後跌近4%；聯想 （00992） 績前破頂升近7%；美團 （03690） 升逾3%曾創新高。

【11：44】港股中午收市前跌約160點，報29087點。

【11：39】諾誠健華折讓8%向高瓴資本等配股籌逾30億元 股價急飈逾兩成

【11：36】比亞迪 （01211） 逆市靠穩升0.6%。

【比亞迪股價】比亞迪擬架構調整、新設4大部門 推進品牌升級及高端品牌

【比亞迪股價】比亞迪向3汽車子公司增資共涉115億人幣

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.2%；深證升近0.6%；創業板指升1.3%。

【11：24】聯想 （00992） 將公布業績，股價升逾6%，破頂啻見10.34元。

【11：16】保利協鑫 （03800） 再度轉升，最新升2%，報3.06元。

【11：10】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升近0.9%；美團 （03690） 升逾2%曾創新高。

【11：00】港股於29000點水平上落，大市最新跌198點，報29050點。

【10：52】聯想 （00992） 股價升逾5%，破頂高見10.32元。

【10：47】港股跌幅又擴大至200點，報29039點，跌209點。

【10：47】諾輝健康集資約23.4億元 月初建簿、2月中上市

【10：47】奈雪之茶據報本季在港上市 集資最多39億元

【10：43】保利協鑫 （03800） 轉跌逾4%，低見2.85元。

【10：27】大市跌幅收窄至100點以內，恒指跌97點，報29151點。

【10：16】港股跌約175點，恒生指數報29074點。

【10：08】阿里巴巴 （09988） 股價仍跌逾4%，報249元。

【10：05】小米 （01810） 跌近2%，低見29.1元。

【10：03】港股跌幅擴大至約240點，恒生指數報29008點。

【09：58】綠葉製藥 （02186） 升逾6%，高見6.39元。

【09：47】三桶油上揚，中海油 （00883） 升逾3%；中石油 （00857） 升0.4%；中石化 （00386） 升0.5%。主要產油國依照承諾減產，油價升2%觸近一年高位。

【09：46】中國1月財新綜合PMI為52.2。中國1月財新服務業PMI為52，低於預期的55.5​。

【09：44】美團 （03690） 升逾4%，高見413.4元再創上市新高。

【美團3690】美團升近5%破頂 一文看清邊間大行目標價最牛

【09：42】騰訊 （00700） 股價逆市升1.4%，高見735元。

【科企壟斷】抖音起訴指控騰訊壟斷索賠9000萬人幣 騰訊批惡意誣陷、股價逆市穩

【09：40】港股跌幅略收窄至百點，恒生指數跌103點。

【09：38】四環醫藥 （00460） 逆市升逾12%，破頂高見2.63元。

【09：33】大市跌幅擴大至170點，報29078點。阿里巴巴 （09988） 跌近半成，低見247.2元。

【09：31】港股早段轉跌60點，恒指報29189點。

【09：25】平安好醫生 （01833） 績後升半成，報110元。平安好醫生去年經調整淨虧損為5.16億元人民幣，較2019年的6.95億元人民幣收窄26%。

【業績】平安好醫生虧損9.5億 葉瀾：公司是有盈利能力的

【09：25】融創中國 （01918） 發盈喜，股價升逾4%，開報30.75元。

【09：25】藥明生物 （02269） 折讓配股，股價跌近3%，開報116.8元，成交2.3億元。

【09：23】賽生藥業計劃集資31億 估值達240億

【09：22】旭輝上月銷售按年升65% 一文看清內房1月銷售數據（不斷更新）

【09：20】恒生指數開報29305點，升56點。阿里巴巴 （09988） 績後跌近4%；美團 （03690） 升逾3%；保利協鑫 （03800） 破頂續升9%。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴美股跌逾3% 上季經調整盈利按年增長27%勝預期

【阿里巴巴業績】阿里巴巴：螞蟻集團正制定整改方案 業務前景、上市存重大不確定性

【09：14】即月期指開報29234點，升4點。

【09：05】人行開展1000億元人民幣7天期逆回購操作，因有1800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠800億元人民幣。

【09：03】恒指黑期升160點，29357點。

【08：50】融創中國 （01918） 發盈喜，預期年度公司擁有人應佔溢利較上年度增長超過35%。

【盈喜】融創中國預期年度溢利按年增長超過35%

【08：40】藥明生物 （02269） 配售1.18億股，每股配售價112元，較上日收市價120.4元折讓6.98%，籌集132.16億元。

【配股潮】藥明生物折讓近7%配股 籌集132億元

【08：25】阿里巴巴擬發行美元計價優先無抵押債券

【07：45】微創心通醫療科技 （02160） 以每股12.2元定價，超額認購768倍以上，一手中籤率7.5%。

【新股IPO】微創心通醫療科技2160共56萬人認購 超購768倍一手中籤率7.5%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.54元，跌0.41元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報692.3元，升10.8元或近1.6%。

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【07：30】美股造好，市場憧憬紓困計劃過關，加上新冠肺炎疫情改善，道指升幅一度擴至超過600點，收市漲475點或1.57%，報30687點。標指漲52點或1.39%，收報3826點。納指209點或升1.56%，收報13612點。

港股ADR收報29271點，升22點或0.08%。

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責任編輯︰梁浩碩