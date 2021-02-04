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【阿里巴巴】阿里擬發行50億美元計價優先無抵押債券　年期最長達40年（第二版）

股市 12:05 2021/02/04

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阿里巴巴擬發行美元計價優先無抵押債券

阿里巴巴 （09988） 公布，擬通過在美國證交（SEC）會註冊的經承銷公開發行，發行以美元計價的包括在可持續金融框架下發行的債券在內的優先無抵押債券。阿里巴巴在通告表示，債券的本金總額、利率、到期日和其他條款尚未最終確定，但有消息指，阿里巴巴擬發債集資最多50億美元，涉多個債券年期，最長達40年，可持續債券年期至2041年，由花旗、瑞信、摩通、摩根士丹利及中金擔任承銷商。

外媒今日（4日）最新報道，債券將分為4個年期，當中包括10年、20年、30年及40年年期。據外媒所取得的銷售文件顯示，10年期債券定價與同年期美國國債差距130基點，而20年期債券定價比同年期美國國債差距140個基點。

消息人士亦指，債券最終定價將於今日晚上確定。

阿里巴巴在通告稱，所得募集資金淨額用於一般公司用途，包括運營資本用途、償還境外債務及對互補性業務的潛在收購或投資。

阿里巴巴同時計劃依照與本次發行相關的初步公開說明書補充文件以及屆時可獲取的最終公開說明書補充文件所描述的可持續金融框架，將可持續債券出售所得募集資金淨額全部或部分用於為其新增或現有的一個或多個合資格項目提供融資或再融資。合資格項目包括例如綠色建築、能源效率、新冠肺炎危機應對、可再生能源及循環經濟和設計等領域的項目。

（第二版新增﹕債券部分年期定價比美債差距逾百個基點）

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責任編輯︰梁浩碩

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