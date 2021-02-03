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【Jeff Bezos】貝索斯將退任亞馬遜行政總裁　亞馬遜單季收入達1200億美元　

股市 10:17 2021/02/03

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貝索斯宣布第三季卸任Amazon行政總裁

亞馬遜 （Amazon，美：AMZN）公布季績時宣布，貝索斯（Jeff Bezos）將辭任行政總裁。亞馬遜指，貝索斯將於第三季卸任，並由主管雲計算業務的Andy Jassy接任，而貝索斯將轉任為董事會主席。貝索斯表示，打算將精力集中於新產品和早期項目開發上，將繼續從事重要的亞馬遜項目，但亦將有更多時間專注於貝索斯地球基金。

亞馬遜股價績後靠穩，股價盤後升0.3%，報3389.1美元。

亞馬遜上季每股盈利14.09美元，勝市場預期的7.23美元，季度收入達1255.6億美元，勝市場預期的1197億美元，並創下公司有史以來最大季度收入，首次季度收入突破1000億美元。雲計算業務（AWS）上季收入按年增長28%至127億美元， 略差於市場預期的128.3億美元。

阿里巴巴：螞蟻集團正制定整改方案 業務前景、上市存重大不確定性，詳細可見【下一頁】

亞馬遜預期，第一季度的銷售額將於1000億至1060億美元之間，較2020年第四季度相比有所放緩，但按年相比則增長33%至40%，亦較市場預期的958億美元為高。

與新冠肺炎相關的成本預計將從今年第三季度的約40億美元，下降至2021財年第一季度的約20億美元。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）
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