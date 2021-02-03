【美股焦點】亞馬遜績勝預期季度收入突破1000億美元　貝索斯退任行政總裁

▲ 【美股焦點】亞馬遜績勝預期季度收入突破1000億美元

亞馬遜 （美：AMZN）公布季度業績，及宣布行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）將辭任。亞馬遜股價績後靠穩，股價盤後升0.4%，報3395.06美元。

亞馬遜每股盈利14.09美元，勝市場預期的7.23美元，季度收入達1255.6億美元，勝市場預期的1197億美元，並創下公司有史以來最大季度收入，首次季度收入突破1000億美元。

雲計算業務（AWS）上季收入按年增長28%至127億美元， 略差於市場預期的128.3億美元。

行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）將於第三季卸任，並由主管雲計算業務的Andy Jassy接任，而貝索斯將轉任為董事會主席。貝索斯表示，打算將精力集中於新產品和早期項目開發上，將繼續從事重要的亞馬遜項目，但亦將有更多時間專注於貝索斯地球基金。

亞馬遜表示，第一季度的銷售額將於1000億至1060億美元之間，較2020年第四季度相比有所放緩，但按年相比則增長33%至40%，亦較市場預期的958億美元為高。

與新冠肺炎相關的成本預計將從今年第三季度的約40億美元，下降至2021財年第一季度的約20億美元。

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責任編輯︰梁浩碩