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【Google股價】Alphabet每股盈利遠超預期　盤後股價突破2000美元創新高

新經濟追蹤 06:55 2021/02/03

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Google母公司Alphabet公布截至2020年12月底的第四季業績，Alphabet第四季收入568.98億美元，按年增23%，超預期的531億美元；經調整純利152.27億美元，按年增43%；每股盈利22.3元，按年增45.3%，遠超預期的15.9美元。業績公布後，Google股價盤後急升8%，報2071.69美元，再創新高，總市值邁向1.4萬億美元。

第四季廣告收入大增兩成

Alphabet以3大分類劃分收入，包括YouTube等業務的Google Services，收入達528.73億美元，為收入主力，按年增22.4%。其中YouTube收入68.85億美元，增46%，預期為61.1億美元；整體Google廣告收入461.99億美元，增21.8%。

雲業務增長46.6%至38.31億美元，預期為38.1億美元。Other Bets部門收入1.96億美元，按年增14%。Other Bets收入主要是互聯網服務銷售，以及專利、研發服務。

至於全年業績，Alphabet全年收入1825.27億美元，按年增12.8%，經調整純利402.69億美元，增17.3%。

 

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