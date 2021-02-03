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【中概股】嗶哩嗶哩股價升7%　入股非凡大陸、關聯公司申請「金坷垃」商標

股市 01:44 2021/02/03

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嗶哩嗶哩入股影視公司非凡大陸。

內地線上娛樂平台嗶哩嗶哩（Bilibili、B站，美：BILI）預計第一季回港第二上市。據內地傳媒報道，上海嗶哩嗶哩科技有限公司入股北京非凡大陸文化傳媒有限公司，持有非凡大陸約20%股權。嗶哩嗶哩股價現升近7%，報129.8美元。

北京非凡大陸文化傳媒有限公司成立於2014年1月，經營範圍包括組織文化藝術交流活動、電腦動畫設計、影視策劃、承辦展覽展示活動以及會議服務。另外，B站關聯公司上海幻電信息科技有限公司新增「金坷垃」商標申請信息，申請日期為2021年1月25日，國際分類為科學儀器，商標狀態顯示為「商標申請中」。

大和早前發表報告指，預計嗶哩嗶哩來港上市集資後，將加快用戶獲取和業務增長，B站被認為是目前中國最優質的互聯網公司之一。

大和指出，B站股價大漲反映其估值持續擴大，投資者不斷重新評估公司長期增長和盈利能力。儘管股價已有大升幅，展望2021年，B站即將回歸港股第二上市，以集資進行業務擴展、保持行業領先地位，也相信中國投資者對B站也有更高估值。其次，認為B站在今年會有大動作，推出一大批重點功能，例如短視頻、甚至推出自己的支付平台。

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【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https://bit.ly/2KQ4U4g

編輯︰侯景成

 

 

港股 第二上市 嗶哩嗶哩（美：BILI） 中國概念股

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