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【美股焦點】Uber斥11億美元收購酒商Drizly　股價漲逾7%

股市 01:07 2021/02/03

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美國網約車公司Uber（美︰UBER）股價走高，該股漲超7%，報56.8美元。將以11億美元的價格收購酒類配送應用公司Drizly。Uber表示，逾90%的對價將由股票的形式進行支付，收購預計將於2021年上半年完成。Uber升7.4%，報56.68美元。

總部位於波士頓的Drizly成立於大約八年前，在美國合法的26個州提供酒精飲料。Drizly表示，它與1400個城市的零售商合作，通過其移動應用程序向客戶提供啤酒，葡萄酒和烈酒。

Drizly將成為Uber的全資子公司。兩家公司表示，Drizly將與Uber Eats應用程序整合，但亦會同時保留單獨的Drizly應用程式。

此前巴克萊銀行分析師Ross Sandler將Uber的目標股價從50美元上調至57美元，並維持其「增持」評級。

相關文章︰【新股IPO】內地貨車界Uber滿幫完成133億融資 傳明年海外上市

【美股焦點】Uber第三季虧損約6.25億美元遜預期　盤後跌2%

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編輯︰侯景成

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