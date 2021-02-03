【大行點睇】產品需求強勁 憧憬回A上市 花旗大幅上調這科技股目標價74%

內地電腦產銷商聯想集團 (00992) 公布截至去年12月31日止第三財季業績，期內智能設備業務集團（個人電腦和智能設備業務及移動業務集團業務）收入達156億美元，按年增長25%，除稅前溢利達9.35億美元，按年升36％，均創歷史新高。花旗在聯想公布業績前夕發表研究報告指，預計聯想繼續受惠於強勁的個人電腦需求，以及數據中心和移動業務的盈利改善，將公司至2023年初的每股盈利目標上調18％至30％，並大幅上調其股價目標74％至11.8元，維持「買入」評級。受大行唱好及績優消息刺激，聯想全日大升4.6%收報10.16元。

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ＩＤＣ數據顯示，聯想個人電腦上季度出貨按年大增29％，花旗預計，聯想個人電腦銷售將在未來兩個財年實現中高個位數的增長，並料聯想的移動業務將在４月１日開始的財年實現盈利，受惠於５Ｇ產品組合和零組件供應改善，數據中心業務也將隨著需求增長而縮小虧損。花旗又看好，聯想有意於上海科創板上市，可藉這機會釋放價值。

聯想發布業績的同時，亦公布新組織架構調整，自今年4月1日起，將整合當前集團內部各業務部門的服務團隊與能力，組建一個全新的業務集團：方案服務業務集團（Solutions & Services group），致力於推動行業智能解決方案、設備服務、運維服務和包括設備即服務（DaaS）業務的增長，成為實現公司轉型的核心驅動力。

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