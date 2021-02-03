【滙豐控股5】滙豐續拓亞洲市場 泰國開展私人銀行業務

滙豐(00005)續加快拓展亞洲市場。集團宣布，已在泰國開展新的私人銀行業務，為東南亞的第二次在岸擴張，尋求在富裕人口不斷上升的當地，提高市場份額。滙豐中午收報40.7元跌0.6%。

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滙豐表示，新私人銀行將協助客户，提供打入國際市場的渠道，泰國團隊將負責客户管理和諮詢服務，客户資產預訂則在新加坡私人銀行進行。

除了開設泰國私銀，滙豐近期在亞洲亦傳連番動作，包括有份競購AXA安盛保險的新加坡業務，和成立粤港澳大灣區銀行業務部，強化集團在廣東，香港及澳門的發展。

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