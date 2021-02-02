【美股焦點】高盛︰疫情以來「散戶愛股」長期跑贏對沖基金　

美股散戶挾倉潮血洗華爾街後，市場對「散戶」的投資實力有了新的認識。高盛分析師David Kostin及其團隊發表研究報告稱，散戶跑贏大戶的現象已持續逾近一年。該行統計的散戶愛股指數「GSXURFAV」自去年3月底起累計升幅達179%，跑贏大市及對沖基金表現。

高盛在報告中表示，自2020年3月低點以來，散戶投資者的表現一直優於大市和對沖基金投資者。「最受散戶青睞的一籃子股票今年迄今為止的回報率為17%，自2020年3月低點以來的回報率為179%，這超過了標普500指數72%的回報率，也超過了對沖基金106%的回報率。」

自2020年3月市場跌至低點以來，高盛跟踪的最受散戶青睞的一籃子股票的表現同時優於大市和對沖基金。

惟David Kostin亦指出：「過去25年裡，美國股市經歷了多次嚴重的逼空行為，但沒有一次像最近這樣極端。」他認為，像過去一周那樣散戶大幅跑贏的情況非常罕見。

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編輯︰侯景成