【開市9點半】港股好淡友農曆新年前激戰　冠軍分析師張憶東：今個月是上車時機

（1）港股近日極為震盪，恒指動輒以數百點幅度上落。不過，即使港股方向未明，冠軍分析師張憶東卻籲趨趁機買港股。他指出，內地流動性的短暫收緊有望在農曆新年前結束，故2月份是上車時機，建議配置港股戰略資產。

即睇開市9點半重點：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【港股部署】冠軍分析師張憶東：2月份應趁震盪上車 港股牛市趨勢仍在、推廌十大股份（附名單）

（2）屬「戰略資產」的騰訊 （00700） 雖連番獲大行看好，最近卻同樣身陷互聯網壟斷爭議。內地傳媒報道，抖音向北京知識產權法院提交訴狀，起訴騰訊通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容。

【科企壟斷】抖音起訴騰訊壟斷 限制微信QQ分享抖音內容 索賠9000萬人幣 騰訊：惡意誣陷

（3）騰訊以外的重磅互聯網股阿里巴巴 （09988） 昨晚交出超預期季度成績表，集團同時更新螞蟻集團的最新發展，稱內地金融科技監管環境產生重大變化，故螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴：螞蟻集團正制定整改方案 業務前景和上市計劃存重大不確定性

（4）螞蟻集團上市進度欠明確，另一焦點新股快手科技 （新上市編號：01024） 卻料周五（2月5日）掛牌。摩根大通亦宣佈，將發行14隻快手科技認購證，周五與正股同步上市。

【快手科技IPO】摩通發行14隻快手科技1024認購證 行使價介乎126.26至345.45元

（5）近日網上流傳，Tesla（美︰TSLA）準備以360億美元入股比亞迪 （01211） ，惟比亞迪方面稱，相關傳聞為一則假消息。據了解，有關消息來源不明，但自上周起在網上流傳。

【電動車】內地網傳假消息稱Tesla將入股比亞迪 比亞迪否認

（6）BNO「5+1」居英簽證已於1月31日起接受申請，據愛爾蘭地產發展商旗下投資移民子公司Bartra Wealth Advisors（Bartra）之調查，逾8成受訪者指正考慮或未來會考慮移民外國。

【BNO移民】調查：8成受訪者正考慮或未來會考慮移民

（7）星島集團 （01105） 賣盤有新進展。據聯交所股權披露顯示，星島集團主席兼大股東何柱國，以現金每股1.5元，沽售手上28%股權，套現近3.7億元。交易完成後，何柱國在星島集團持股僅餘3.37%。

【星島賣盤】何柱國溢價65%售星島集團股權予佳兆業太子女郭曉亭 套現近3.7億元

（8）GameStop（GME）炒作熱情略減退，Oppo 、Vivo和步步高創辦人段永平在社交媒體交代自己參一筆，以「無貨沽出認購期權（Short Naked Call）」對賭，周五（5日）有望賺取逾40萬美元期權金。

【遊戲驛站GME】OppoVivo創辦人期權對賭賺40萬美元 高風險、低回報？

（9）農曆新年將至，中銀 （02388） 、恒生 （00011） 、花旗銀行都推出手機派利是8,888元大抽獎。

【新鈔2021】一文看清換新鈔銀行安排 中銀恒生花旗推8888元大利是抽獎

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值】

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

【一文看清】2021年留意4大市場風險 聚焦亞洲區增長潛力及早部署