【科企壟斷】抖音起訴騰訊壟斷　限制微信QQ分享抖音內容　索賠9000萬人幣

▲ 抖音起訴騰訊壟斷。

內地傳媒報道，抖音向北京知識產權法院提交訴狀，起訴騰訊 （00700） 壟斷，通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容。抖音要求法院判令騰訊立即停止這一行為，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失及合理費用9000萬元（人民幣，下同）。

騰訊晚間發布聲明回應，稱相關指控純屬失實，系惡意誣陷。同時，騰訊稱，字節跳動及相關公司還存在諸多侵害平台生態和用戶權益的違法違規行為，將繼續提起訴訟。

抖音方示，已經正式向北京知識產權法院提交訴狀，起訴騰訊壟斷。抖音方面稱，騰訊通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。抖音要求法院判令騰訊立即停止這一行為，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失及合理費用9000萬元。

在起訴狀中，抖音表示，微信、QQ月活躍用戶數分別超過12億和6億，目前，市場上沒有其他經營者，能夠提供與微信和QQ具有對等功能的服務。這意味着騰訊具有市場支配地位。

抖音認為，騰訊封禁抖音的行為是濫用市場支配地位的表徵。封禁不僅損害了用戶權益，破壞了抖音產品和服務的正常運營，還排除、限制了市場競爭，騰訊的壟斷行為，妨礙了技術進步和創新，對於提升經濟效率和社會福祉並無裨益，而只能有助於其扭曲其他領域的競爭、鞏固自身已有的市場地位。

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編輯︰侯景成