【農曆新年】ifc商場設新年花藝裝置　以IG濾鏡與舞獅互動打卡（多圖）

農曆新年將至，ifc商場由即日起至2月21日期間，將設置「迎春福至桃花臨」新春花藝裝置，特別請來花藝師設計花圃，營造出新春祥和的氣氛。

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ifc 商場的「迎春接福桃花臨」新春花藝裝置，融入當代花卉的元素，以秀麗的桃花及典雅的牡丹為主軸，配以喜慶艷紅的吉祥年花遍佈商場。商場特別邀請花藝師Ellie Kam金舒琪(MDFD)設計「花團錦簇喜迎春」，讓訪客可欣賞繁花綻放的美景。

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新春花藝裝置當中，更設置了節慶限定的祝福賀卡，以「健康」、「幸福」、「團圓」及「如意」為題，由本地書法家Karen Tong設計了四款花形祝願卡。掃瞄賀卡上的QR Code，更可瀏覽新年驚喜及領取商戶禮遇。

為增添氣氛，ifc 商場更推出「醒獅賀歲」Instagram 限時動態濾鏡，讓訪客只需掃瞄花圃內的QR Code，即可看到靈巧的舞獅於手機屏幕上躍動。訪客更可以與其合照或拍下動感短片，與親朋好友分享。

ifc 商場由即日至2月16日，更為顧客提供購物禮遇。顧客以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈節日禮品、餐飲禮券及電子購物禮券。

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責任編輯：葉泳珊